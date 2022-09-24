Брайтон на своем официальном сайте сообщил, что Роберто Де Дзерби и Андреа Малдера получили рабочие визы, поэтому теперь могут приступить к своим обязанностям в новом клубе. Таким образом, экс-тренер сборной Украины официально присоединился к "чайкам".

Брайтон представил Де Дзерби – экс-тренер Шахтера назвал главную цель и нашел сходство с бывшим клубом

Также к тренерскому штабу присоединятся Винченцо Тереза и Маркатильо Маркатилли, а Ник Стэнли, исполнявший обязанности главного тренера Брайтона до назначения Де Дзерби, теперь будет возглавлять молодежную команду.

К слову, Брайтон подписал с 43-летним итальянцем контракт на 4 года, он заменил в должности Грэма Поттера, перебравшегося в Челси. "Чайки" является главной сенсацией текущего розыгрыша АПЛ – 4 место.

Эвертон одолел Вест Хэм – Миколенко стал игроком матча АПЛ и поучаствовал в уникальном достижении, невероятный 35-летний