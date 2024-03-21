"Видимо, тренер украинской сборной Сергей Ребров не рискнул здоровьем Виктора Цыганкова, который пропустил из-за повреждения последний матч испанской Жироны, проведя в составе главной команды страны лишь одну тренировку. Конечно, это потеря, учитывая его сыгранность с еще одним представителем Жироны Артемом Довбыком. Остается надеяться, что Александр Зубков достойно заменит Цыганкова, в конце концов, и Алексей Гуцуляк может эффективно сыграть на этой позиции. Они, кстати, оба очень настырные в завершающей стадии наступления.

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Все же, отечественные болельщики ждут, что судьбу поединка решат не они, а форвард Артем Довбик. Неоднократно была возможность убедиться, что нападающий, отличившийся трижды, потом никак не может избавиться от голевой засухи. Вот и Довбик, оформив хет-трик в матче с Севильей, надолго замолчал. Однако в Зенице Артем сумеет исправить прицел.

Сегодня нас ждет очень упорный поединок. Многое будет зависеть от того сумеют ли наши защитники нейтрализовать лидера нападения хозяев Эдина Джеко. Склоняюсь к тому, что украинцы победят с минимальным преимуществом в счете", – поделился Жабченко в комментарии Sport.ua.

Напомним, полуфинал отбора Евро-2024 между Боснией и Украиной состоится уже завтра, 21 марта, начало в 21:45 по киевскому времени. Победитель дуэли встретится с Израилем или Исландией в решающем поединке за выход на чемпионат Европы.

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