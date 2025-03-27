– Я работал с Артемом в Днепре в Украине – это парень с огромным потенциалом. За несколько лет он перешел из украинского чемпионата в итальянский, пройдя через Испанию. Серия А более тактическая, в ней больше внимания уделяется оборонительной фазе, чем в Ла Лиге. Довбику нужно дать время.

Экс-форвард Ромы озвучил проблему Довбика в Италии и дал совет украинцу

– Можете ли вы описать сильные и слабые стороны Артема?

– Шевченко дал ему много советов, он игрок, который может видеть ворота с любой точки поля. У него великолепная левая нога, он хорошо играет в воздухе. Однако ему нужно улучшить игру без мяча, ведь он приехал из чемпионатов, где этому не уделяют большого внимания. Артему стоит работать над взаимодействием с партнерами по команде, но у него исключительный потенциал.

Ему нужно дать время, ведь он имеет много качеств. Рим – важное место, нужно время. Он может стать техническим лидером, который поможет Роме достичь своих целей. Но сейчас еще слишком рано говорить, что он сможет сделать это немедленно.

Итальянские защитники – лучшие в Европе в чтении и анализе игры, поэтому Довбику еще нужно привыкнуть к этой новой реальности, – цитирует Ночентини Retesport.

Напомним, Довбик присоединился к Роме прошлым летом, сыграл за "волков" 38 матчей, в которых отметился 15 голами и 4 ассистами.

Довбик должен осуществить свою мечту о ЛЧ в клубе, преодолевающем кризис – шансы украинца выросли неожиданно на ровном месте