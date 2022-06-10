Соглашение с португальским специалистом разорвано досрочно. Новым главным тренером стал Доривал Жуниор, передает официальный сайт Фламенго.

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В декабре Соуза со скандалом покидал сборную Польши ради "стервятников". В должности рулевого "Кадры" его мог заменить Андрей Шевченко, однако не сложилось. Период Соузы в Бразилии получился не слишком удачным – всего 18 побед в 31 матче.

Добавим, что сейчас клуб из Рио занимает 14 место чемпионата, имея в своем активе 12 очков после 10 туров.

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