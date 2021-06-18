Экс-тренер сборной Испании возглавил Гранаду
Гранада объявила имя нового главного тренера, который попытается закрепить прогресс команды.
Новым рулевым стал Роберт Морено, информирует официальный сайт "насридов". Контракт рассчитан на два года.
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Последним местом работы специалиста был Монако, который он покинул год назад. С июня по октябрь 2019-го Морено временно исполнял обязанности главного тренера сборной Испании. Он вывел "Фурию Роху" на Евро-2020, однако затем пришлось уступить место Луису Энрике, который брал паузу по семейным причинам.
Добавим, что Гранада завершила прошлый сезон на 9-й строчке Примеры и прекрасно выступила в еврокубках, дойдя до 1/4 финала ЛЕ.
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