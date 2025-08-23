Экс-тренер сборной идет дальше в Кубке Украины – Подолье одолело Скалу 1911 в серии пенальти
В субботу, 23 августа, состоялся ряд поединков 1/32 финала Кубка Украины. Счета и обзоры матчей – в этой новости на "Футбол 24".
Кубок Украины, 1/32 финала
Скала 1911 – Подолье – 0:0 (4:5 по пенальти)
Левый Берег – Кудривка – начало в 18:00
Продолжил насыщенный день поединков 1/32 финала Кубка Украины матч между Скалой 1911 из Стрыя Львовской области и хмельницким Подольем. В этом сезоне Скала выступает во Второй лиге, тогда как Подолье играет на дивизион выше – в Первой лиге.
Однако во время матча Подолье, несмотря на статус более авторитетного коллектива, не смогло завладеть заметным преимуществом, как и Скала 1911. Оба тайма завершились с нулями на табло, поэтому судьбу поединка определяла серия пенальти, где сильнее оказался коллектив из Хмельницкого. Подолье в 1/16 Кубка Украины!
К слову, Подолье сейчас тренирует экс-тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец.
