Кубок Украины, 1/32 финала

Скала 1911 – Подолье – 0:0 (4:5 по пенальти)

Левый Берег – Кудривка – начало в 18:00

Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины, Эпицентр опозорился с аматорами, разгромы от Вереса и Буковины

Продолжил насыщенный день поединков 1/32 финала Кубка Украины матч между Скалой 1911 из Стрыя Львовской области и хмельницким Подольем. В этом сезоне Скала выступает во Второй лиге, тогда как Подолье играет на дивизион выше – в Первой лиге.

Однако во время матча Подолье, несмотря на статус более авторитетного коллектива, не смогло завладеть заметным преимуществом, как и Скала 1911. Оба тайма завершились с нулями на табло, поэтому судьбу поединка определяла серия пенальти, где сильнее оказался коллектив из Хмельницкого. Подолье в 1/16 Кубка Украины!

К слову, Подолье сейчас тренирует экс-тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец.