Экс-тренер сборной Беларуси: Он убежал в прошлом году из Львова – клуб даже хотел дисквалифицировать

Главный наставник Торпедо-БелАЗ Юрий Пунтус рассказал о полузащитнике Львова Липе Велозу, который выступает за белорусский клуб на правах аренды.

"Я очень доволен, что он с нами. Но история Липе такая – он убежал в прошлом году с контракта из Львова. Там были моменты, которые его заставили это сделать. Но это факт, что он сбежал. И Львов даже хотел его дисквалифицировать. То есть он полгода не имел ни игровой практики, ни тренинга.

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И удача, что агенты посоветовали вступить в диалог с руководством Львова, чтобы взять его в бесплатную аренду. А если нам удастся его реанимировать, то – сегодня же футбол в определенной степени и бизнес – тогда будем пятьдесят на пятьдесят в этом участвовать", – сказал Пунтус в комментарии изданию "Прессбол".

Напомним, Велозу присоединился ко Львову в феврале 2019 года. В сезоне 2018/19 сыграл за "сине-золотых" 12 матчей и отметился одним забитым голом. В текущем сезоне не провел за команду ни одного поединка из-за полученной травмы и проходил реабилитацию на родине. 31 марта 2020 года стал игроком белорусского клуба Торпедо-БелАЗ.

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