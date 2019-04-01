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Экс-тренер сборной Англии Макларен уволен с тренерского мостика КПР

16:05 8 Читати українською
Экс-тренер сборной Англии Макларен уволен с тренерского мостика КПР
Стів Макларен / AFP

Лондонский клуб и 57-летний специалист прекратили сотрудничество.

КПР на официальном сайте сообщил о том, что клуб решил попрощаться с главным тренером команды Стивом Маклареном. Исполняющим обязанности наставника КПР назначили Джона Юстаса.

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Отметим, Макларен возглавил лондонцев в мае 2018 года. В текущем сезоне КПР с 44-ю очками занимает 17 строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.

Под руководством Стивена КПР 16 раз праздновал победу, в 21 случае команду проигрывала и еще 9 раз матч завершался вничью. Отметим, Макларен работал главным тренером сборной Англии в 2006-2007 годах.

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Англия Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс Стив Макларен Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Чемпионшип
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