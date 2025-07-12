Стефано Пиоли назначен на должность главного тренера Фиорентины. Об этом официально сообщил клуб из Флоренции. Соглашение с 58-летним специалистом подписано до 30 июня 2028 года.

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Пиоли хорошо знаком фанатам "фиалок" – он выступал за Фиорентину как игрок в 1989–1995 годах, а также возглавлял команду в 2017–2019. Последним клубом Пиоли был Аль-Наср Криштиану Роналду, с которым итальянский специалист провалил сезон в Саудовской Аравии, финишировав со своей командой на третьем месте в турнирной таблице и отстав от Аль-Иттихада аж на 13 баллов.

Президент клуба Рокко Комиссо прокомментировал назначение: "Я очень рад, что Стефано Пиоли стал новым тренером Фиорентины. С первого момента, когда я с ним поговорил, я увидел человека с большими человеческими качествами, который готов сделать все ради этого клуба и города, который он хорошо знает и с которым его связывает тесная связь. Вместе с моей семьей и всей Фиорентиной я хочу поздравить Стефано с возвращением и пожелать ему успеха".

Пиоли будет представлен фанатам 14 июля на событии Viola Carpet, а уже 16 июля состоится официальная пресс-конференция на базе Viola Park.

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