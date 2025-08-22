Ботафого проиграл ЛДУ Кито (0:2) в 1/8 финала Копа Либертадорес. Результат и видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".

Копа Либертадорес, 1/8 финала

ЛДУ Кито – Ботафого – 2:0

Голы: Вильямиль, 7, Альсугарай, 60 (пен)

Удаление: Мина, 83 (ЛДУ Кито)

Мюллер дебютировал в МЛС – забил через минуту после выхода на поле, но гол отменили (ВИДЕО)

Эквадорский клуб сотворил сенсацию в Копа Либертадорес, выбив Ботафого, который в прошлом сезоне выиграл турнир.

ЛДУ Кито с первых минут завладел инициативой. Уже на 7 минуте команда Давиде Анчелотти, сына Карло Анчелотти, пропустила из-за путаницы в штрафной, которой удачно воспользовался Вильямиль. В общем хозяева имели огромное преимущество. Они нанесли 20 ударов по воротам Ботафого, а бразильцы смогли лишь на четыре. После перерыва эквадорцы удвоили преимущество. Альсугарай реализовал пенальти, оформив гол+пас в матче.

В итоге ЛГУ Кито победил 2:0, а общий счет стал 2:1. Ботафого в итоге вылетел, не сумев защитить титул.