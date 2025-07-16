72-летний португалец возглавил сборную Омана, информирует пресс-служба местной ассоциации.

Сборная Украины официально опустилась в рейтинге ФИФА – известно новое место команды Реброва

Кейрушу дали контракт с целью выхода на чемпионат мира 2026 года. Оман не смог пробиться на Мундиаль по итогам третьего этапа азиатского отбора, но будет иметь еще один шанс на четвертом этапе. Сейчас "красные дьяволы" занимают 79-ю строчку рейтинга ФИФА.

Напомним, Кейруш был многолетним помощником Алекса Фергюсона в МЮ, а в сезоне 2003/04 самостоятельно тренировал Реал. По большей части опытный специалист все же работает со сборными – родная Португалия, ОАЭ, Саудовская Аравия, ЮАР, Иран, Колумбия, Египет, Катар, теперь Оман.

Золотые 70-е и седая древность: 9:0 на Кубке мира, чемпион Италии погиб в магазине, священники зажгли в Барселоне