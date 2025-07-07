Сын Карло Анчелотти, Давиде, который работал с отцом в Реале, получил вариант для начала сольной карьеры.

После завершения чемпионата Испании Карло Анчелотти покинул Мадрид и начал работу со сборной Бразилии. Давиде Анчелотти, который был помощником отца в Реале, тоже присоединился к тренерскому штабу "селесао".

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Как сообщает ge.globo, 35-летний итальянец близок к подписанию контракта с Ботафогу. Бразильский клуб после вылета с Клубного ЧМ-2025 уволил Ренато Пайву. Ожидается, что Давиде Анчелотти будет находиться на скамейке запасных "одинокой звезды" уже после матча против Васко да Гамы.

Напомним, что в декабре 2024 года Ботафогу впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес. Кроме того, "одинокая звезда" в том же году выиграла титул чемпиона Бразилии.

Син Анчелотті живе своє найкраще життя – чим він займається в Реалі і як доносить батькові те, що інші бояться?