Экс-тренер ПСЖ Кристоф Галтье будет работать с Неомом в Саудовской Аравии и воссоединится с бывшим подопечным.

В своих соцсетях Неом сообщил о назначении Кристофа Галтье на должность главного тренера команды. Французский специалист подписал контракт до 2027 года.

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На этом саудовский клуб не остановился. Неом также усилился голкипером из чемпионата Франции. Марцин Булка подписал соглашение на четыре года. Как сообщает L'Equipe, за трансфер польского вратаря Ницца получит 15 миллионов евро. К слову, Булка и Галтье работали уже вместе, когда тренер возглавлял "орлят" в сезоне 2021/22.

Стоит заметить, что Марцин оказался в Ницце, перейдя из ПСЖ, а Кристоф Галтье тренировал парижан в кампании 2022/23.

Неом оформил уже не первый трансфер из Франции. Ранее к команде присоединились Саид Бенрахма и Александр Ляказетт.

حامي العرين هنا



البولندي مارسين بولكا لاعبًا لنيوم ️#نادي_نيوم_الرياضي



The Polish Wall has landed at NEOM S.C.



Bulka is here #NEOMSportsClub pic.twitter.com/sqkm9SiJPP — نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) July 5, 2025

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