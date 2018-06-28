Экс-тренер Полтавы: Дегтярев способен решить проблему с забивными форвардами в Динамо

Экс-тренер ФК Полтава Анатолий Бессмертный оценил шансы Максима Дегтярева закрепиться в киевском Динамо.

"Дегтярев - хороший, качественный футболист, прекрасно владеющий ударом с обеих ног. Умеет обыграть соперника один в один, имеет хорошую скорость. По моему мнению, у него все получится в Динамо. Я уверен, что он сможет решить проблему с забивными форвардами в киевлян. Ему нужно доверять и тогда он оправдает это доверие.

Дегтярев тренируется с Динамо, – FootballHub

Сейчас в Первой лиге сейчас такой чемпионат, что я не уверен, что любого футболиста отдать с Динамо в Первую лигу, и чтобы он так себя проявил. Дегтярев себя проявил, надеюсь, что и в Динамо себя проявит", – резюмировал Бессмертный для FootballHub.

Отметим, Максим Дегтярев – лучший бомбардир Первой лиги. В его активе 17 голов в 30 матчах. Он покинул команду по окончании сезона, а клуб и вовсе прекратил существование.

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