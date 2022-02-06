Экс-тренер Олимпика может возглавить грузинский клуб
Украинский специалист близок к тому, чтобы трудоустроиться в Европе.
Экс-тренер Олимпика Сергей Литовченко может возглавить Шевардене 1906 из Грузии, сообщает Sportarena.
"Тренер и ряд игроков – уволены": Олимпик отреагировал на слухи об исчезновении клуба
43-летний специалист в текущем сезоне возглавлял донецкий Олимпик, но написал заявление об уходе из клуба после слухов о расформировании и роспуске команды. Ранее он тренировал Арсенал-Киев, Рубикон, белорусский Днепр и армянский Локомотив.
К слову, Шевардени 1906 выступает во втором дивизионе Грузии и в сезоне 2021 года занял в турнирной таблице шестую строчку.
Луческу більше не вірить у Попова: драма українця на фоні інтересу до сенсаційного капітана з Ліги чемпіонів