Боссы Брайтона провели переговоры с Поттером о его возвращении в клуб. Как информирует The Guardian, в то же время "чайки" не намерены торопиться с назначением нового тренера после того, как упустили возможность подписать контракт с наставником Ипсвича Кираном Маккенной.

Самый желанный тренер на замену Почеттино, Де Дзерби или Тен Хагу принял показательное решение о своей карьере

Ранее владелец Брайтона Тони Блум сделал Маккенну своей целью номер один перед тем, как североирландец связал свое будущее с Ипсвичем. Теперь Блум готов рассмотреть других кандидатов на должность главного тренера Брайтона.

Напомним, что под руководством Поттера "чайки" заняли 9 место в турнирной таблице АПЛ сезона 2021/22. После того сезона Грэм ушел на повышение в Челси, но провалился в Лондоне. После увольнения из стана "синих" Поттер получал различные предложения от европейских клубов, но так и не принял ни одно из них.

"Ребров хотів виграти": критика Мудрика, криве дзеркало Німеччини і нетипова гра – як Україні будувати автобус під Євро