Грэм Поттер может вернуться к работе в АПЛ уже в кампании 2024/25.

После ухода из Челси в апреле 2023 года до сих пор находится в отпуске. Уже несколько клубов обращалось к Грэму Поттеру, но сделки так и не произошло.

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Лестер, который подыскивает тренера на замену Энцо Мареске, обратился к 49-летнему специалисту. Сейчас между "лисами" и Поттером продолжаются переговоры. Руководство клуба хочет выбрать лучший вариант, но очень ценит бывшего тренера Михаила Мудрика.

Напомним, что Лестер в сезоне 2023/24 выступал в Чемпионшипе и сумел получить путевку в АПЛ. "Лисы" завоевывали титул чемпиона Англии в кампании 2015/16.

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