toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ СЕВИЛЬЯ - ИНТЕР ШАХТЕР - КОЛОС ТРАНСФЕРЫ

Экс-тренер Милевского официально покинул Хайдук – специалист станет ассистентом Пирло в Ювентусе

21:06 - Читати українською
Экс-тренер Милевского официально покинул Хайдук – специалист станет ассистентом Пирло в Ювентусе
Игор Тудор / Фото из открытых источников

Хорватский Хайдук попрощался с главным тренером команды Игорем Тудором.

Игор Тудор больше не будет тренировать Хайдук, информирует официальный сайт клуба. Он принял предложение стать ассистентом Андреа Пирло и присоединится к туринцам в ближайшее время.

Бывший тренер Милевского может стать ассистентом Пирло в Ювентусе

"Я долго решался, принял решение так, как чувствовал. Эти шесть месяцев были бурными, напряженными, и я знаю, что результаты оказались не такими, как все ожидали. Я знаю, что определенная часть людей будет разочарована моим выбором. Я хочу, чтобы вы поддержали нового тренера, потому что это очень сложная работа", – сказал Тудор в комментарии пресс-службе клуба.

Отметим, что хорват возглавлял Хайдук с декабря 2019 года. Также он успел поработать в клубе с экс-звездой Динамо Артемом Милевским в сезоне 2014/15. Напомним, Ювентус официально уволил Маурицио Сарри после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от Лиона. На его место пришел легендарный Андреа Пирло.

Пірло – справжній феномен, а Ювентус Ліппі гірший за Мілан Анчелотті – як тренують тріумфатори ЧС-2006

blog_ava
Севилья – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
21:56
6839
Теги
Мир Артем Артем Милевский Ювентус Ювентус Хайдук Хайдук Хорватия Игор Игор Тудор Андреа Андреа Пирло
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Севилья – Интер – видео голов
    Ліга Європи — 22:362360 Севилья – Интер – видео голов
18
час
:
14
мин
Десна
17:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?