Экс-тренер Милевского официально покинул Хайдук – специалист станет ассистентом Пирло в Ювентусе

Игор Тудор больше не будет тренировать Хайдук, информирует официальный сайт клуба. Он принял предложение стать ассистентом Андреа Пирло и присоединится к туринцам в ближайшее время.

Бывший тренер Милевского может стать ассистентом Пирло в Ювентусе

"Я долго решался, принял решение так, как чувствовал. Эти шесть месяцев были бурными, напряженными, и я знаю, что результаты оказались не такими, как все ожидали. Я знаю, что определенная часть людей будет разочарована моим выбором. Я хочу, чтобы вы поддержали нового тренера, потому что это очень сложная работа", – сказал Тудор в комментарии пресс-службе клуба.

Отметим, что хорват возглавлял Хайдук с декабря 2019 года. Также он успел поработать в клубе с экс-звездой Динамо Артемом Милевским в сезоне 2014/15. Напомним, Ювентус официально уволил Маурицио Сарри после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от Лиона. На его место пришел легендарный Андреа Пирло.

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