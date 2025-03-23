Руководство Ювентуса решило не ждать с увольнением Тьягу Мотты и уже выбрали нового наставника.

По информации Tuttosport, туринцы решили прекратить сотрудничество с итальянским специалистом. Уход Тьягу Мотты будет оформлен в ближайшие дни.

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Ювентус заплатит за досрочное расторжение контракта с 42-летним наставником 20 млн евро. Именно такая сумма была прописана в соглашении Мотты.

Новым тренером "Старой Сеньоры" будет экс-игрок туринцев Игор Тудор. Хорват долгое время выступал в составе Ювентуса, а также находился в тренерском штабе команды в период с 2020 по 2021 годы. Тудор имел опыт работать с украинцами. В Марселе он тренировал Руслана Малиновского, а в Хайдуке – Артема Милевского.

Тудор за свою карьеру также возглавлял Лацио, Верону и Удинезе.

Ювентус сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка после 29 туров.

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