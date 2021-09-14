Новым рулевым команды стал Игор Тудор, информирует официальный сайт "мастифов". Контракт рассчитан до конца сезона 2021/22.

Кальяри уволил наставника команды

В прошлой кампании Тудор помогал Андреа Пирло в Ювентусе. Ранее хорватский специалист имел опыт самостоятельной работы в Хайдуке, ПАОКе, Карабюкспоре, Галатасарае и Удинезе. В Сплите он успел пересечься с Артемом Милевским.

Напомним, Верона стартовала в Серии А с трех поражений подряд – от Сассуоло (2:3), Интера (1:3) и Болоньи (0:1).

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