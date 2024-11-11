"Джаллоросси" официально подтвердили назначение Марко Джампаоло новым главным тренером. Контракт рассчитан до конца сезона и предусматривает автоматическое продление в случае сохранения прописки в элите.

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Лечче уволил предыдущего наставника Луку Готти из-за серии слабых результатов. После 12 туров команда в турнирной таблице Серии А идет восемнадцатой, набрав 9 очков. Также был вылет из Кубка Италии в 1/16 финала от представителя Серии В – Сассуоло (0:2).

57-летний Джампаоло ранее тренировал Кальяри, Сиену, Катанию, Чезену, Брешию, Кремонезе, Эмполи, Милан, Торино и Сампдорию. В Генуе пересекался с Владиславом Супрягой, но вряд ли украинец любит вспоминать тот опыт. Форвард на правах аренды из Динамо отыграл 24 минуты, пережил унизительную обратную замену и публично получил на орехи от Джампаоло, который больше не выпускал его на поле. Сам Марко после Сампдории 2 года сидел без работы, пока не дождался нынешнего приглашения от Лечче.

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