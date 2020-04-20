Экс-тренер Милана признался, кто был настоящим инициатором трансфера Шевченко

Бывший главный тренер Милана Альберто Дзаккерони вспомнил, как "россонери" решили подписать Андрея Шевченко из киевского Динамо.

"Шевченко был на радаре Милана задолго до своего перехода в 1999 году. Инциатива исходила еще от моего предшественника Фабио Капелло. Они вели его. В какой-то момент Берлускони позвонил мне и сказал, чтобы я ехал на Уэмбли смотреть матч Арсенала с киевским Динамо. Именно из-за Шевченко. Он попросил меня после встречи сделать вывод, нужен ли Шевченко Милану.

"Один из 3-х настоящих монстров атаки": Шевченко бешеными голами за Динамо уничтожал грандов ЛЧ – во всем мире обожают

Я отправился в Лондон на личном самолете Берлускони вместе со своим помощником Стефано Агрести. На обратном пути в самолете я составил отчет и написал: "Совершенно необходимо приобрести". В Лондоне Шевченко действовал ближе к флангу, покрывая огромную территорию на поле. В том матче он не забил, но выглядел исполнителем с чрезвычайно легким бегом. Он играл на команду.

Что за футболист был Шевченко? Однажды, в праздник Феррагосто я дал команде выходной, но Андрей хотел тренироваться. Он сказал, что привык так у Лобановского. Я приказал работникам базы не выдавать ему форму, чтобы помешать занятию. Но когда я проснулся в Миланелло, я увидел, как Шевченко, в обычном спортивном костюме, осуществлял пробежки. В этом он весь – выдающийся профи", – сказал Джаккерони в интервью Карло Пеллагатти во время прямого эфира в Инстаграм.

Шевченко та Челсі: дружба з Абрамовичем і мрія, яка перетворилася в кошмар, або Найкращу главу ще не написано