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Экс-тренер Милана признался, кто был настоящим инициатором трансфера Шевченко

09:15 150 Читати українською
Экс-тренер Милана признался, кто был настоящим инициатором трансфера Шевченко
Дзаккерони, Шевченко, Капелло / фото: Tribuna

Бывший главный тренер Милана Альберто Дзаккерони вспомнил, как "россонери" решили подписать Андрея Шевченко из киевского Динамо.

"Шевченко был на радаре Милана задолго до своего перехода в 1999 году. Инциатива исходила еще от моего предшественника Фабио Капелло. Они вели его. В какой-то момент Берлускони позвонил мне и сказал, чтобы я ехал на Уэмбли смотреть матч Арсенала с киевским Динамо. Именно из-за Шевченко. Он попросил меня после встречи сделать вывод, нужен ли Шевченко Милану.

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Я отправился в Лондон на личном самолете Берлускони вместе со своим помощником Стефано Агрести. На обратном пути в самолете я составил отчет и написал: "Совершенно необходимо приобрести". В Лондоне Шевченко действовал ближе к флангу, покрывая огромную территорию на поле. В том матче он не забил, но выглядел исполнителем с чрезвычайно легким бегом. Он играл на команду.

Что за футболист был Шевченко? Однажды, в праздник Феррагосто я дал команде выходной, но Андрей хотел тренироваться. Он сказал, что привык так у Лобановского. Я приказал работникам базы не выдавать ему форму, чтобы помешать занятию. Но когда я проснулся в Миланелло, я увидел, как Шевченко, в обычном спортивном костюме, осуществлял пробежки. В этом он весь – выдающийся профи", – сказал Джаккерони в интервью Карло Пеллагатти во время прямого эфира в Инстаграм.

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Италия Андрей Шевченко Андрей Шевченко Альберто Дзаккерони Альберто Дзаккерони Милан Милан Сильвио Берлускони Фабио Капелло Фабио Капелло
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