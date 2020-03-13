toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Экс-тренер Металлиста Рахаев будет работать во втором дивизионе чемпионата Молдовы

18:22 31 Читати українською
Экс-тренер Металлиста Рахаев будет работать во втором дивизионе чемпионата Молдовы
Игорь Рахаев / ФК Металлист

Украинский специалист Игорь Рахаев, который в свое время тренировал харьковский Металлист, продолжит карьеру в Молдове.

46-летний специалист возглавил Бэлць, сообщает молдавский клуб на своей странице в фейсбуке. Это новосозданный клуб, который вскоре начнет выступления во втором дивизионе чемпионата Молдовы.

Олимпик официально освободил Висенте Гомеса и уже определился с заменой

К слову, Рахаев ранее уже работал в Молдове – он возглавлял Зарю из Бельцев. Последним местом работы тренера был харьковский Гелиос.

Напомним, что с 2005 по 2015 год Рахаев работал в харьковском Металлисте – сначала в штабе Мирона Маркевича, а затем главным тренером.

"Миколенко зжер цього Холанда": Олександр Петраков – про життя після чемпіонату світу і негатив на свою адресу

blog_ava
"Коваленко має розібратися у собі": чому Алан Патрік розкрився тільки зараз, а Шахтарю треба готуватися до найгіршого
13:30
1147
Теги
Мир Игорь Рахаев Игорь Рахаев Игорь Рахаев Бэлць Бэлць
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
25
мин
Лион
21:45
Реймс
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук