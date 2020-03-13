Экс-тренер Металлиста Рахаев будет работать во втором дивизионе чемпионата Молдовы

Украинский специалист Игорь Рахаев, который в свое время тренировал харьковский Металлист, продолжит карьеру в Молдове.

46-летний специалист возглавил Бэлць, сообщает молдавский клуб на своей странице в фейсбуке. Это новосозданный клуб, который вскоре начнет выступления во втором дивизионе чемпионата Молдовы.

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К слову, Рахаев ранее уже работал в Молдове – он возглавлял Зарю из Бельцев. Последним местом работы тренера был харьковский Гелиос.

Напомним, что с 2005 по 2015 год Рахаев работал в харьковском Металлисте – сначала в штабе Мирона Маркевича, а затем главным тренером.

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