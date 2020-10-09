Экс-тренер Металлиста 1925 стал спортивным директором Буковины
Бывший наставник харьковского клуба Андрей Демченко решил попробовать себя на административной работе.
"Хочу поделиться опытом, полученным во многих командах, помочь организовать хороший клуб, боеспособный коллектив, который будут бояться и уважать соперники.
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Моя задача – организовать структуру, сделать команду, которая будет завоевывать зрителя своей игрой и спортивными успехами", – цитирует Демченко официальная страница Буковины в социальной сети Facebook.
Напомним, Андрей – воспитанник запорожского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в московском ЦСКА. С 1995 по 1998 годы выступал в Аяксе, с которым выиграл Суперкубок Европы. В 1998 году вернулся в Украину и выступал за запорожский Металлург, Мариуполь, Оболонь и Гелиос. 2009-й провел в молдавской Дачии. В качестве тренера, кроме Металлиста 1925 работал в запорожском Металлурге, Вересе, Львове и узбекском Ободе.
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