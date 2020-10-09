"Хочу поделиться опытом, полученным во многих командах, помочь организовать хороший клуб, боеспособный коллектив, который будут бояться и уважать соперники.

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Моя задача – организовать структуру, сделать команду, которая будет завоевывать зрителя своей игрой и спортивными успехами", – цитирует Демченко официальная страница Буковины в социальной сети Facebook.

Напомним, Андрей – воспитанник запорожского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в московском ЦСКА. С 1995 по 1998 годы выступал в Аяксе, с которым выиграл Суперкубок Европы. В 1998 году вернулся в Украину и выступал за запорожский Металлург, Мариуполь, Оболонь и Гелиос. 2009-й провел в молдавской Дачии. В качестве тренера, кроме Металлиста 1925 работал в запорожском Металлурге, Вересе, Львове и узбекском Ободе.

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