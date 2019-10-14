Экс-тренер Манчестер Сити посоветовал одноклубнику Зинченко перейти в другую команду

Бывший главный тренер Манчестер Сити и молодежной сборной Англии Стюарт Пирс оценил перспективы полузащитника Фила Фодена, который не имеет регулярной игровой практики в команде Хосепа Гвардиолы.

"В его возрасте игровое время – очень важено. Для Фодена необходимо проводить как можно больше времени в режиме соперничества, а не только тренироваться.

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Я знаю, что Гвардиола очень любит Фодена, но пока эта любовь никак не влияет на количество игрового времени этого молодого игрока. Возможно, ему стоит перейти в другую команду.

Посмотрите на Челси. Лэмпард ввел в основной состав нескольких молодых игроков, и они сразу заиграли на высоком уровне. Все потому, что лучшая возможность проявить свои сильные качества – полноценный футбольный матч, а не тренировка", – цитирует Пирса talkSPORT.

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