В 24 туре Серии А Аталанта проиграла на выезде Милану (0:2). После матча в соцсетях появилось видео, на котором наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини бросил из окна своего автомобиля бутерброд.

"Тогда понял, что надо искать новый клуб": Малиновский – о заявлениях Гасперини и проблемах в Аталанте

Инцидент, вероятно, произошел спустя некоторое время после встречи. Об этом сообщает Football Italia. Разгневанные болельщики начали оскорблять специалиста. На видео не слышно, что именно было сказано, но видно, как он бросает бутерброд.

Mi sento male hahahaha pic.twitter.com/J19P8S7q9K — Manu Mi19n (@ManusaltatoACM) February 27, 2023

Напомним, что Гасперини работал вместе с Русланом Малиновским, когда украинец выступал за Аталанту.

Милан на пороге катастрофы – бывший капитан стремится спасти сезон в дуэли против дерзкого дебютанта из Украины