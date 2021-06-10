Команда телеканалов "Футбол" может пополниться еще одним известным именем.

Холдинг сделал предложение о работе бывшему главному тренеру Львова Богдану Блавацкому, утверждает Meta-ratings.

Денисов назвал звездную замену Шевчуку на период Евро-2020

На период Евро-2020 58-летний специалист может стать экспертом в студии. Ранее Блавацкий регулярно появлялся в программе Тур ONLINE и анализировал матчи чемпионата Украины. Последним местом тренерской работы был Львов в 2019 году.

Напомним, Евро-2020 стартует уже в эту пятницу, 11 июня. Сборная Украины начнет свой путь 13 июня поединком против Нидерландов.

Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины на выход из группы и чемпионский титул