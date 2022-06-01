Экс-тренер Лунина назвал легендарного голкипера, на которого больше всего похож украинец
Бывший тренер вратарей Металлиста 1925 Сергей Вольваков поразмышлял, на кого из именитых голкиперов своей игрой похож Андрей Лунин.
"На кого похож Лунин? Надо подумать. Каждый человек неповторим. Андрей с детства был гибким, прыгающим, хорошо играл ногами. Наверное, его можно сравнить с Эдвином Ван дер Саром. За кого болел в детстве? За Реал. Он с детства мечтал играть в мадридском клубе. Выходит, его мечта сбылась.
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Есть ли у него шанс вытеснить Куртуа? Будь у Андрея больше игрового времени, то уже сейчас он был бы одним из лучших вратарей мира. Потенциал у него огромный. Поэтому, по-моему, ему нужно идти в команду, где он будет играть постоянно. Тогда за год он станет номером один в мире", – поделился Вольваков в интервью журналисту Артему Войцеховскому.
Напомним, в подписании Андрея Лунина заинтересован Вильяреал – голкипер почти не получает игровую практику в Реале. Поэтому мадридский клуб готов отдать в аренду и даже продать украинца, но сохранить на него часть прав.
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