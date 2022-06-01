"На кого похож Лунин? Надо подумать. Каждый человек неповторим. Андрей с детства был гибким, прыгающим, хорошо играл ногами. Наверное, его можно сравнить с Эдвином Ван дер Саром. За кого болел в детстве? За Реал. Он с детства мечтал играть в мадридском клубе. Выходит, его мечта сбылась.

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Есть ли у него шанс вытеснить Куртуа? Будь у Андрея больше игрового времени, то уже сейчас он был бы одним из лучших вратарей мира. Потенциал у него огромный. Поэтому, по-моему, ему нужно идти в команду, где он будет играть постоянно. Тогда за год он станет номером один в мире", – поделился Вольваков в интервью журналисту Артему Войцеховскому.

Напомним, в подписании Андрея Лунина заинтересован Вильяреал – голкипер почти не получает игровую практику в Реале. Поэтому мадридский клуб готов отдать в аренду и даже продать украинца, но сохранить на него часть прав.

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