Экс-тренер Люксембурга Эллерс: Мы Украине так просто не сдадимся, тем более как лидеры группы

Бывший наставник сборной Люксембурга Ги Эллерс поделился ожиданиями накануне матча команды в рамках отбора Евро-2020 со сборной Украины

"Все зависит не от количества жителей, а от менталитета и ряда более серьезных вопросов. В 2000 году у нас наконец открылась первая настоящая футбольная школа, и мы получили возможность серьезно, на профессиональном уровне работать с молодыми талантами.

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Когда я был наставником сборной в моем распоряжении был всего один профессиональный футболист – Марио Мутш, который играл во Франции. У моего преемника сегодня их больше десяти. Это костяк сборной. Да, не все они играют в основных составах своих команд, но уровень их подготовки достаточно солидный.

Люк Хольц – это именно тот человек, который сегодня нужен нашей команде. Он живет, много работает, при этом продолжая учиться, расти, совершенствоваться. Достаточно хороший тактик, сторонник игровой схемы 4-3-3. Именно ему сборная Люксембурга прежде всего обязана своими первыми успехами на международном уровне

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Сейчас я с ним не согласен только в одном: он делает ставку на игроков зарубежных клубов, многие из которых там сидят на скамейке. Я за то, чтобы в основе команды было больше игроков, которые регулярно играют в нашем внутреннем чемпионате и находятся в отличной игровой форме. Тем более, что уровень нашего чемпионата заметно подрос.

Я поинтересовался вашей командой сразу же после жеребьевки квалификации Евро-2020. По сравнению с тем коллективом, что мы видели здесь пять лет назад в отборе на Евро-2016, Украина заметно изменилась. Это касается не только состава, но и стиля игры.

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Приход на пост главного тренера такой личности, как Андрей Шевченко, принес вам немало положительных изменений. Он не побоялся сделать ставку на перспективную молодежь, быструю, техничную, амбициозную, которая быстро нашла общий язык с ветеранами, и сегодня ваша команда представляет собой достаточно сбалансированный коллектив. Это как раз то, чего сейчас не хватает сборной Люксембурга.

Команда Шевченко идет в ногу со временем, практикует современный футбол. Видно, что ваш тренер много экспериментирует, пытаясь найти идеальную формулу успеха. Если ко всему этому добавить еще и общие традиции восточноевропейского футбола: отличную физическую подготовку, игровую дисциплину, самоотдачу и фантастический патриотизм, то перед нами достаточно серьезный и амбициозный соперник. Матч с Португалией том прекрасная иллюстрация.

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Люку Хольцу и его подопечным придется непросто в поединке с Украиной. На бумаге вы, конечно же, бесспорные фавориты, но мы вам так просто не сдадимся, тем более лидеры группы", – цитирует Эллерса Команда 1.