"Я вступил в территориальную оборону. Но нам, пенсионерам, не выдают оружие. Мы охраняем несколько объектов. Тернопольщина в таком же военном состоянии, как и вся Украина. Каждые два часа воздушные тревоги. Хотя нас особо не бомбили.

Моя жена работает директором школы. Сегодня здесь база, где живут беженцы. Помогаем им, как можем. Почти каждый день завозим продукты. При этой же школе работает футбольная секция. Я провожу занятия. Несколько дней назад возобновили тренировки: жизнь продолжается, детей нужно отвлекать. У нас сейчас занимаются два мальчика из Харькова. У одного орки убили дедушку.

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Все, как в страшном сне. Невозможно поверить. Душа разрывается. Особенно от того, что вижу в Мариуполе. Сколько беженцев у нас на Западной Украине! Сколько людей уехали в другие страны! Отдал свою квартиру во Львове друзьям-переселенцам. В подвале тернопольской квартиры часто вместе с детьми из школы пересиживаем воздушные тревоги.

Те, кто на нас напал, это не люди, а орки. И солдаты, и их население: я просто не могу понять, как можно приветствовать войну на уничтожение соседнего государства! А там это поддерживает большинство населения. Пройдет время, и к нам придет победа. Придет мир. Молю Господа Бога охранять украинских солдат и всех наших граждан.

Раньше я не переставал удивляться: как можно жить в Украине и не знать украинский язык, не использовать его? Теперь жизнь показывает, что именно там, где доминирует русский язык, теперь самая большая беда. Пока в Украине много носителей русского языка, высока вероятность того, что кто-то захочет их "защитить" с помощью ракет и артиллерии", – цитирует Яворского FanDay.

Напомним, 62-летний Игорь Яворский является лучшим бомбардиром в истории Нивы. Возглавлял тернопольскую команду, ФК Львов, а также работал в тренерском штабе Карпат во времена Ивана Голаца.

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