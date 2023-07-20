Еще одна команда Руха готовится к дебюту на профессиональном уровне.

Бывший коуч Карпат Владимир Безубьяк станет главным тренером Руха-2, сообщает Sport.ua.

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66-летний специалист возглавит новосозданный клуб, который должен дебютировать во Второй лиге. Официальное назначение наставника состоится в конце этой недели.

Напомним, Безубьяк с 2004 года работал в структуре Карпат, а в 2016-м даже исполнял обязанности главного тренера. В последние годы он тренировал команды Руха разных возрастных категорий.

К слову, ранее СМИ сообщали о переходе в Рух-2 сверхопытного защитника Максима Белого, который со временем должен войти в тренерский штаб львовского клуба.

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