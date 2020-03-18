Экс-тренер Карпат претендует на пост наставника топ-клуба Бразилии

Бывший главный тренер Карпат Жозе Мораиш может трудоустроиться в чемпионате Бразилии.

Кандидатура бывшего рулевого Карпат Жозе Мораиша внесена агентом на рассмотрение руководству Васко да Гама, который сейчас находится в поисках нового наставника для команды, утверждает Rádio Tupi.

"У такому хаосі, який ми бачили в Карпатах, прогрес неможливий": чому німець із Гамбурга вболіває за "зелено-білих"

Считается, что сам потругальський специалист не против перебраться в более сильный чемпионат и поработать с 4-кратными чемпионами Бразилии.

К слову, сейчас 54-летний Мораиш возглавляет южнокорейский Чонбук Моторс, куда перебрался в ноябре 2018 года, а в прошлом году выиграл национальный чемпионат. Ранее он в течение нескольких месяцев работал в львовских Карпатах.

"Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в Україну