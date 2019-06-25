Экс-тренер Карпат Мораиш объяснил, как Селтик может помочь Шведу стать основным игроком сборной Украины

Бывший тренер Карпат Жозе Мораиш рассказал о перспективах Марьяна Шведа в чемпионате Шотландии.

"В общем и в целом, я был доволен уровнем команды и мне сложно выделить отдельных исполнителей. Но, конечно, можно говорить о Марьяне (Шведе – Футбол 24). Это отличный профессионал с набором сильных игровых качеств. Серьезные впечатление оставил Клец – очень сильный полузащитник, кроме того, большой талант у Мякушко, который также сумел поразить меня.

Швед отправился с Селтиком на предсезонные сборы

Швед в Селтике? Несмотря на молодость, он уже готов к такому вызову. У Марьяна есть все игровые характеристики, чтобы стать игроком основного состава Селтика. Понятно, что это большой вызов для него.

Шведу придется столкнуться со сложными моментами адаптации к новому игровому ритму и темпу игры, но если он будет работать по-настоящему много и сильно, то станет еще и основным игроком сборной Украины", – сказал Мораиш.

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