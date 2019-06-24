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Экс-тренер Карпат Мораиш – о работе в УПЛ: Большинство клубов имеют хорошие условия, но люди не ходят на стадионы

22:12 25 Читати українською
Экс-тренер Карпат Мораиш – о работе в УПЛ: Большинство клубов имеют хорошие условия, но люди не ходят на стадионы
Жозе Мораиш / фото: ФК Карпаты

Бывший тренер Карпат Жозе Мораиш рассказал об основных проблемах украинского футбола, а также описал уровень УПЛ.

"Очевидно, что украинский футбол переживает переходный этап своего развития и демонстрирует неплохой темп движения вперед. Чемпионство сборной Украины U-20 на чемпионате мира – это уже большое достижение, которое доказывает, что украинская молодежь имеет все качества и задатки, чтобы играть на высоком уровне .

"Папа Гуйє покинув команду, тому що не заплатили за квартиру, будемо звертатись до суду", – директор Карпат Ящишин

К счастью, приятных моментов было больше, чем плохих. В большинстве клубов хорошие условия для работы, но люди не идут на стадионы. Очень жаль, что так происходило. С другой стороны, на развитие спорта негативно влияет вмешательства в процессы посторонних людей, в том числе и политиков.

Для тех, кто пришел со стороны, уровень лиги может вызвать некоторое недоумение. Но сам по себе уровень – это довольно второстепенное понятие, если принять во внимание предсказуемость турнирной борьбы. Для европейцев такое не вызовет интереса. Если бы уровень конкуренции в чемпионате был выше, то и внимания со стороны было бы больше", – рассказал Мораиш в интервью "Футбол 24".

Полная версия интервью "Футбол 24": "Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в Україну

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Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Украина U-20 Украина U-20 Карпаты Карпаты УПЛ
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