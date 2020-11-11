Кононов и Рига прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, информирует официальный сайт клуба. Причиной такого решения называют семейные обстоятельства.

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Пресс-служба сообщает, что ранее Кононову пришлось экстренно вернуться в Москву, чтобы быть со своей семьей. Эта ситуация не позволила ему вскоре вылететь за границу и это стало причиной для расторжения контракта.

"По личным причинам, независящим от меня, мне пришлось уйти с поста главного тренера. Теперь я должен заботиться о своей семье. Было бы несправедливо по отношению к клубу, персоналу, игрокам и болельщикам, если бы я не смог уделять 100% внимания команде", – сказал белорусский специалист на прощание.

Напомним, Олег Кононов возглавил рижский клуб 5 февраля 2020 года. После 25-ти туров Рига является лидером чемпионата Латвии, опережая ближайшего конкурента на 9 очков. Ранее специалист возглавлял украинские Металлург, Карпаты и Севастополь.

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