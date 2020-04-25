Экс-тренер Карпат едва не подписал звезду Барселоны в команду УПЛ

Легендарный белорусский полузащитник Александр Глеб был близок к тому, чтобы стать игроком Черноморца.

"По деньгам, Глеб просил зарплату, может чуть выше среднестатистической в первой команде Черноморца. Я озвучил это президенту Климову.

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Он где-то неделю думал, но все же не срослось", – рассказал бывший наставник одесситов Олег Дулуб в интервью изданию Football.ua.

Напомним, белорусский наставник возглавлял "моряков" в 2017 году. Александр Глеб в 2017 году перешел из БАТЭ в российские Крылья Советов, откуда в следующем году вернулся в барисавский клуб.

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