“Многие болельщики Тоттенхэма, включая меня, хотели бы возвращения Харри Кейна.

"Не сказал бы, что мы аутсайдеры": Кейн – о сравнении Хёнесса Баварии с Хоффенхаймом

Лично я, если честно, не думаю, что он сделает это сейчас. Кейн, вероятно, пока что останется в Баварии и продолжит там выступать на самом высоком уровне. Он был лучшим бомбардиром прошлого года. Харри выиграл титул Бундеслиги, и сейчас у него все прекрасно.

Но если он захочет вернуться в АПЛ и присоединиться к нам, то мы будем только рады", – цитирует Томаса Франка Sky Sports.

Харри Кейн находится на втором месте в списке лучших бомбардиров АПЛ, имея в своем активе 213 голов. Он отстает от Алана Ширера лишь на 47 забитых мячей – экс форварду Ньюкасла и Блэкберна принадлежит рекорд в 260 голов в АПЛ.

Напомним, что Томас Франк возглавил Тоттенхэм этим летом после того, как покинул Брентфорд, где тренировал украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

