Менеджмент испанской Барселоны продолжает поиски замены Рональду Куману. Нидерландец остался без работы накануне вечером после поражения от Райо Вальекано (0:1) в рамках 11-го тура чемпионата Испании.

Альберт Капельяс – новый фаворит на должность наставника "блаугранас", утверждает RAC1.

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54-летний специалист, правда, будет работать с Барсой временно. Он должен руководить действиями каталонцев в трех матчах перед международной паузой. Барселона встретится с Алавесом и Сельтой в Примере, а также сыграет против киевского Динамо в Лиге чемпионов.

Тренерская карьера Капельяса началась в 90-х в скромной Гаве. Далее он работал ассистентом главного тренера в Барселоне Б, Витессе, Брондбю, Маккаби Тель-Авив, Боруссии Д, китайском Чунцин Лифань. Самостоятельный опыт Капельяса ограничиваются командой U-17 Брондбю и молодежной сборной Дании. В настоящее время он работает координатором академии Барселоны.

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