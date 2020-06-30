Экс-тренер Ярмоленко является главным претендентом на кресло наставника Бетиса

Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини может в ближайшее время вернуться к работе.

Мануэль Пеллегрини возглавляет список потенциальных кандидатов на тренерское кресло Бетиса, сообщает Marca.

Эйбар одолел Гранаду, Вильярреал победил Валенсию, Леванте перестрелял Бетис: 32-й тур Ла Лиги, воскресенье

Боссы "зелено-белых" склоняются к сотрудничеству именно с 66-летним чилийцем, который имеет опыт работы в Ла Лиге, ранее специалист тренировал Вильярреал, Реал, Малагу.

Последним местом работы Пеллегрини был лондонский Вест Хэм, из которого его уволили в декабре 2019-го. Бетис остается без тренера после увольнения Руби, команда расположилась на 13-й строчке Примеры.

Рекорди з трьома українцями та важливий крок до ЛЧ – як Угорщина реагує на друге поспіль чемпіонство Реброва