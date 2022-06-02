Экс-тренер Яремчука возглавил потенциального соперника Динамо в Лиге чемпионов
17:46 - Читати українською
Жорже Жезуш стал главным тренером турецкого Фенербахче.
О назначении легендарного португальского коуча сообщает официальный сайт стамбульского клуба. Он будет возглавлять Фенербахче как минимум в следующем сезоне.
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В предыдущем сезоне Жорже Жезуш тренировал Бенфику, прорвавшись с ней в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако покинул Лиссабон из-за скандалов в команде и недовольства в руководстве.
Фенербахче – потенциальный соперник киевского Динамо во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
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