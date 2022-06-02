О назначении легендарного португальского коуча сообщает официальный сайт стамбульского клуба. Он будет возглавлять Фенербахче как минимум в следующем сезоне.

Динамо нашло альтернативное место проведения домашних матчей Лиги чемпионов

В предыдущем сезоне Жорже Жезуш тренировал Бенфику, прорвавшись с ней в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако покинул Лиссабон из-за скандалов в команде и недовольства в руководстве.

Фенербахче – потенциальный соперник киевского Динамо во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Что будет с легионерами Динамо и простит ли Луческу опального Жерсона? Минимум от четырех нужно избавиться