Скотт Паркер в третий раз попробует себя в роли кризисного менеджера. На этот раз возвращать в элиту английского футбола ему придется Бернли.

Новым главным тренером Бернли стал Скотт Паркер, сообщает официальный сайт клуба.

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Условия и детали сделки не указываются, однако Transfermarkt рапортует о контракте на 3 сезона – до 30 июня 2027 года. На этом посту он заменил Венсана Компани, который с нового сезона будет тренировать Баварию.

Напомним, Паркер в качестве футболиста выступал за Чарльтон, Норвич, Челси (выиграл АПЛ), Ньюкасл, Вест Хэм, Тоттенхэм, Фулхэм и был капитаном сборной Англии. Тренерскую карьеру начал в молодежной команде Тоттенхэма в 2018 году. За год вошел в штаб Фулхэма. С 2019 по 2021 гг. был главным в стане "коттеджеров", которых сумел вывести в АПЛ. Впоследствии сделал то же самое с Борнмутом, подняв его в элиту.

Последним клубом 43-летнего англичанина был Брюгге Романа Яремчука, где он успел провести лишь 12 матчей (2 победы, 4 поражения и 6 ничьих) и был уволен после вылета бельгийцев из Лиги чемпионов (в ответном матче 1/8 финала команда была разгромлена Бенфикой (1:5) и по сумме двух матчей (1:7) покинула турнир).

К слову, Бернли по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице АПЛ 19-ю строчку и вылетел в Чемпионшип.

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