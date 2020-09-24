Йес Торуп недолго оставался без работы после увольнения из Гента в начале нынешнего сезона.

Генк на своем официальном сайте объявил о назначении датского специалиста. Контракт рассчитан на два года.

Хавбек Гента назвал простой рецепт успеха бельгийцев в ответном матче против Динамо

Торуп прекрасно поработал в Генте, добыв с "буйволами" серебряные медали чемпионата Бельгии 2019/20 и путевку в квалификацию ЛЧ. Впрочем, неудачный старт новой кампании завершился увольнением тренера Яремчука, Безуса и Пластуна. Теперь Торуп попытается добиться успеха с Генком, который сделал звездой другого украинского легионера – Руслана Малиновского.

Добавим, что в 6 турах Лиги Жупиле "магистры" завоевали 8 очков и расположились в середине турнирной таблицы.

"Динамо – совсем не великая команда": бельгийские СМИ ноют из-за поражения в Лиге чемпионов и обвиняют украинца