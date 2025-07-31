Бывший главный тренер Интера Андреа Страмачони проявил настоящую отвагу, спасая двух девушек-подростков от утопления, находясь в отпуске с семьей.

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Во время отдыха на пляже в Апулии Страмачони заметил, как две девушки 17 и 19 лет оказались в опасности на глубине, борясь с сильными волнами. Услышав тревожные сигналы спасателя, тренер бросился в море, понимая, что тот не успеет спасти обеих одновременно. Благодаря решительным действиям удалось вытащить обеих девушек живыми.

"Я сидел под зонтиком с женой и детьми. В какой-то момент заметил толпу у берега. Один из спасателей был в воде и свистел, привлекая внимание. Две девушки размахивали руками и кричали, поэтому я сразу направился к воде. Я мгновенно понял опасность. Спасатель никогда бы не справился сам. Он был в воде без жилета и без веревки – как и я. Он сказал мне идти к старшей девушке, а сам поплыл к другой. Когда я приблизился, она сказала, что боится. Вода была глубокая, волны сильные, я приказал ей успокоиться, лечь на спину и пообещал, что через пять минут все закончится. И так и произошло", – рассказал Страмачони.

Однако на этом все не закончилось. Когда оба достигли безопасной зоны у берега, Страмачони оглянулся – вторая девушка была в шоковом состоянии, а спасатель не мог ей помочь.

"Я сразу вернулся обратно. Ситуация с младшей девушкой была отчаянная: она постоянно исчезала под водой, глотнула много воды. Тем временем спасательная лодка подобрала спасателя и пыталась добраться до нас, но мы были слишком близко к скалам. С берега нам бросали веревки, но мы не могли их достичь. Я начал бояться – особенно потому, что девушка тянула меня под воду. Она была уверена, что умрет. Я не герой и не супермен. На самом деле в какой-то момент мне самому было очень трудно, но я имел физические и ментальные качества, необходимые в такой ситуации, и почувствовал, что должен вмешаться. Сын спросил меня: "Папа, а что если бы ты погиб?" Я сделал это из чувства защиты – будто это моя жена была в воде", – цитирует Страмаччони GOAL.

Напомним, что Андреа Страмачони тренировал Интер в сезоне 2011/2012. Последним местом работы итальянского специалиста была саудовская Аль-Гарафа, из которой его уволили в октябре 2022 года.

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