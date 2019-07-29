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Экс-тренер Динамо: В клубе хотели, чтобы новички учили именно украинский язык

15:36 104 Читати українською
Экс-тренер Динамо: В клубе хотели, чтобы новички учили именно украинский язык
Эдуардо Докампо / Фото ФК Динамо

Бывший помощник Александра Хацкевича в Динамо Эдуардо Докампо, который теперь работает в российском Рубине, рассказал об отношении к русскому языку в киевском клубе.

"Ко мне было хорошее отношение, все было спокойно. Меня там принимали хорошо и проводили тоже нормально, ведь я испанец. Возможно, если бы я был украинцем или русским, было бы иначе.

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Изучал ли украинский язык? Нет, там многие понимают русский. На самом деле про это нельзя писать! Русский язык – это для них...

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У нас было так, новые игроки говорили, что они пытаются учить русский язык, думали, что это местный язык, но на них обижались. В клубе хотели, чтобы новички учили именно украинский", – предает слова Докампо Sport.business-gazeta.ru

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Динамо Киев Динамо Киев Эдуардо Докампо Эдуардо Докампо
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