Албанский Кукес в своем Facebook объявил о приходе Диего Лонго на пост наставника команды. Клуб не называет срок контракта, но Transfermakt утверждает, что специалист подписал соглашение до лета 2022 года.

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"Я верю в футболистов и клуб, в котором они играют. Я их еще не тренировал, но знаю, что есть новые и опытные игроки. Могу отметить бразильца, который недавно присоединился. Мы не будем выходить на поле так, будто мы выиграли матч, будем работать, чтобы одержать победу.

Раньше я работал только в статусе помощника тренера? Флик, Тухель, Моуринью также работали ассистентами, и я надеюсь пойти их путем. Работать в больших клубах – это привилегия. Я имел контракт с киевским Динамо и решил уйти, чтобы начать опыт тренерской деятельности. У нас важные цели.

Цели клуба четкие: быть конкурентоспособными. Сейчас я не могу сказать, что мы выиграем чемпионат. Мы сделаем все возможное. Что касается трансферов, я переговорю с руководством. Я не говорю об именах, но я поговорю с клубом о том, какие игроки должны сюда прийти", – ответил Лонго на вопросы журналистов.

Напомним, Лонго покинул Динамо 5 января 2021-го, проработав в киевском клубе полгода. В тренерском штаб Мирчи Луческу он исполнял обязанности тренера по физподготовке, а также отвечал за решение проблем футболистов с мышечными повреждениями.

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