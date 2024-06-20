"Снизила ли победа Словакии над Бельгией шансы Украины на выход из группы? Да нет. Надо просто обыграть Бельгию, и все. Шансы всегда 50 на 50. Я не думаю, что Румыния уже считается фаворитом группы.

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В матче со Словакией изменения в составе точно будут, но, думаю, что незначительные. В распоряжении Реброва есть равноценные замены, поэтому варьировать состав он может.

Правда ли, что сборная Украины сыграла хуже всех команд Евро-2024 в первом туре? Скорее всего, да. Здесь спорить нет смысла. Все-таки от Украины ожидали большего. Как-то так без агрессии они играли, ничего не удавалось им.

Насчет того, что игроков "сине-желтых" перехвалили... Все может быть, это психология. Но не думаю, что на таком уровне футболисты могут поддаваться аж такому влиянию. Нужно выходить и просто отдавать себя полностью в каждой игре и на каждой тренировке. Только тогда будет какой-то прогресс. Хотя, если кто-то слабый морально, неустойчивый психологически – может быть, что где-то недонастроился. А по ходу игры перестроить себя тяжело.

Вследствие чего сборная Украины может победить Словакию? Нужно просто показать хороший футбол, который они показывали до игры с Румынией. Исполнители есть, а о мотивации нет смысла говорить. Это же чемпионат Европы, какая еще может быть мотивация? Нужно выйти и продемонстрировать, с каким желанием они будут играть.

Я думаю, что все должно получиться. Просто не нужно сильно поливать грязью. Ребята, я думаю, старались. Так случилось просто, это футбол. Разные игры бывают. Я думаю, что сейчас они переосмыслят. Я знаю, что они и в раздевалке сами между собой разговаривали. Там есть лидеры, которые могут всю эту атмосферу держать в тонусе. Думаю, что сейчас мы увидим совсем другую сборную Украины", – сказал Шацких в комментарии Динамомания.

Напомним, в первом туре Украина разгромно уступила Румынии (0:3), а Словакия минимально одолела Бельгию (1:0). Очный поединок между украинской и словацкой командами состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00.

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