"Те игроки, которых мы взяли на турнир, должны соответствовать уровню сборной. Да, ребята старались, но чего-то не хватало. Возможно, сказалась акклиматизация, но факт остается фактом: команда проигрывала большинство единоборств, я не видел у ребят футбольной агрессии.

Сборная Украины U-16 потерпела разгром от Венесуэлы, проиграв 3-й матч подряд – полное фиаско Мороза и Ко в Японии

Впрочем, есть и положительные моменты. Есть немало исполнителей, которые произвели благоприятное впечатление. Надеюсь, что в дальнейшем, если, конечно, эти игроки будут прогрессировать, они будут привлекаться в сборную.

Относительно уровня соперников, то мне все понравилось. Сборные были с разных континентов, со своим видением футбола. Наши футболисты, которые впервые были в сборной, увидели уровень игры, где все на порядок быстрее, чем во внутренних соревнованиях, и требования гораздо выше. Уверен, что после этого сбора у многих наших ребят отношение к тренировочному процессу, футбольного профессионализма изменится. Многие наши футболисты получили огромный урок в том плане, как нужно готовиться к выступлениям за сборную Украины.

Сейчас мне как тренеру нужно еще тщательнее искать игроков. Не скажу, что этот возраст слабый, но потенциал необходим. До старта квалификационного раунда осталось не так много времени. У нас еще должен состояться один сбор, и на нем тренерскому штабу необходимо определяться с костяком сборной на официальные поединки. Пусть это будет сигналом для многих футболистов", – цитирует Мороза официальный сайт УАФ.

Напомним, недавно юношеская сборная с треском провалила выступления на международном турнире в Японии, проиграв все свои матчи – хозяевам турнира (0:6), Сенегалу (0:1) и Венесуэле (1:4). Ранее Мороз со сборной Украины U-17 потерпел фиаско на Евро-2024, не сумев вывести команду из группы.

Сборная Украины U-16 потерпела второе поражение подряд на международном турнире в Японии