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Экс-тренер Динамо Гомес официально возглавил Олимпик

17:37 190 Читати українською
Экс-тренер Динамо Гомес официально возглавил Олимпик
Висенте Гомес и Владислав Гельзин / Фото ФК Олимпик

Испанский специалист Висенте Гомес трудоустроился в донецком Олимпике.

Висенте Гомес оставил свою подпись на трехлетнем контракте с Олимпиком, сообщает официальный сайт клуба.

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На этом посту 47-летний испанец заменил Игоря Климовского, который исполнял обязанности главного тренера после недавнего увольнения Жулио Сезара.

Напомним, Гомес с июня работал в Динамо, но впоследствии покинул киевский клуб после увольнения Александра Хацкевича. испанский специалист имеет опыт работы с Сергеем Ребровым в Динамо и Аль-Ахли. Также он входил в тренерский штаб Спартака вместе с Раулем Рианчо.

После 6-ти туров Олимпик находится на последней строчке УПЛ, имея в активе одно очко.

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Владислав Гельзин Владислав Гельзин Олимпик Олимпик Висенте Гомес Висенте Гомес Игорь Климовский Игорь Климовский
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