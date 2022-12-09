У бывшего наставника "красных дьяволов" Роберто Мартинеса есть неплохие шансы продолжить работу с национальной сборной.

Испанский специалист Роберто Мартинес может стать новым главным тренером сборной Мексики, сообщает HLN.

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49-летний тренер не сумел вывести Бельгию в плей-офф ЧМ-2022 и покинул пост наставника "красных дьяволов". По информации источника, Мартинес является приоритетным вариантом среди потенциальных преемников Херардо Мартино, который также не смог пробиться с "Майя" в 1/8 финала Мундиаля.

Пока конкретного предложения испанцу не поступало, но мексиканская федерация футбола уже составила шорт-лист из вероятных кандидатов – Мартинес возглавляет список потенциальных наставников.

Напомним, Бельгия заняла третье место в группе F, пропустив вперед Хорватию и Марокко и опередив Канаду. Мексика в квартете С стала лучше Саудовской Аравии, но уступила место в плей-офф Польше и Аргентине.

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