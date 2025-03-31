Бывший наставник Барселоны Франк Артига, который сейчас тренирует Химки, считает, что Ламин Ямаль может посетить Россию.

Испанский специалист работает в московском клубе Химки. Франк Артига поддерживает связь с воспитанником академии Барселоны Ламином Ямалем и рассказывал ему о своей работе.

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"Следит ли Ламин за результатами Химок? Да, конечно. Я ему рассказывал о команде. Может ли он прилететь на матч? Это возможно", – сказал 48-летний специалист в интервью.

Франк Артига работал в академии Барселоны с 2010 по 2019 годы. С разными возрастными молодежными командами он выиграл 12 титулов.

К слову, это не впервые, когда "кулес" замечены во взаимоотношениях с россиянами. В 2023 году игроки Барселоны поблагодарили российских фанатов за поддержку.

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